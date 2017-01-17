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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تدع العمل يضغط عليك

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تدع العمل يضغط عليك حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تدع العمل يضغط عليك

>كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ليوم الثلاثاء 17 يناير، حيث يتميز رجال هذا البرج بالطيبة والصدق.

 

برج القوس على الصعيد المهني:

ضغوط العمل تتزايد عليك، وتأخذك بعيدًا عن الواقع وعن الأنشطة التى تستمتع بها، ولا يوجد لديك الكثير من الوقت للاسترخاء.


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برج القوس على الصعيد العاطفى

الحب موجود فى كل مكان، وعليك أن تكون واعيًا بوجوده.

برج القوس على الصعيد الصحى:

من الضرورى بالنسبة لك أن تتوقف عن تناول الطعام بشكل عشوائى إذا كنت ترغب فى التخلص من مرض المعدة الذى يزعجك فى الأيام الماضية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

يوم مثالى لإظهار مواهبك، وأن تكون حازمًا أكثر بكثير من أسلوبك بشكل عام، وهذا سوف يفاجئ الناس من حولك.


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مصر 365

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