برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استقرار كبير ستشهده فى الحب

هذا البرج يظهر فى شكله الخارجى كما لو كان قاسيًا لكنه فى الحقيقة بداخله مخزون كبير من الحب والحنان والعاطفة، لذلك يجب على من يتعامل معه أن يتعامل بكل حساسية ويستوعب هذه الطبيعة حتى لا ينتظر منه المزيد.

برج الحمل على الصعيد المهني:

يعتبر من أكثر الأبراج العملية التى لا تقدس أى شىء فى الحياة، لذلك سيشهد استقراراً كبيراً فى تلك الفترة القادمة، ومع ذلك يجب أن لا يقلل مجهوده أبداً ولا يتراخى عن أداء عمله حتى يرتفع مستواه ولا يتراجع خطوة واحدة عن أى نجاحات حققها.

على الصعيد العاطفي:

بالنسبة للحياة العاطفية فستشهد تقدمًا واستقرارًا ملحوظًا وسيتلقى تضحيات كبيرة من قبل الطرف الآخر، كما أنه سيظهر القليل من مشاعره طوال الفترات المقبلة ما يمهد الطريق لشريك حياته.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

للأسف بعض المشاكل الصحية البسيطة ستواجه هذا البرج ولكن بقليل من الحرص والعمل ستتحسن حياته الصحية تمامًا وسيجتاز نتائج التحاليل والفحوصات.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

فى الفترة المقبلة سيتعرض هذا البرج إلى مجموعة من الضغوطات ولكن مع الوقت ستتحول كل هذه المشاكل إلى عوامل للنجاح، لذلك لا داعى للخوف أو القلق.