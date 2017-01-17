تأجيل المقابلات مع راغبى شغل منصب وكيل مدرسة بإدارة سيدى سالم

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تأجيل إجراء المقابلات الشخصية لـ 235 من الراغبين شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة بإدارة سيدى سالم التعليمية، ليوم الأحد القادم الموافق 22 يناير، بدلا من الأربعاء القادم الموافق 18 يناير.

قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه قرر تأجيل إجراء المقابلات الشخصية المقرر انعقادها يوم الأربعاء القادم ليوم الأحد، لحضوره اجتماع بوزارة التربية والتعليم.

وأضاف عثمان، إن لجنة الموارد ستجرى المقابلات الشخصية لراغبى شغل وظيفة مدير، ووكيل مدرسة بالإدارات التعليمية التى لم يجر بها مقابلات شخصية تباعا.