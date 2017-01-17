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المرور: إغلاق طريق وادى النطرون العلمين بسبب الشبورة منعا للحوادث

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المرور: إغلاق طريق وادى النطرون العلمين بسبب الشبورة منعا للحوادث المرور: إغلاق طريق وادى النطرون العلمين بسبب الشبورة منعا للحوادث

>كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور طريق وادى النطرون العلمين بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة لحين انقشاع الشبورة وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق لملاحظة حركة السيارات.

 

وتوصى إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة أعلى محور 26 يوليو نظرا لأرتفاع مدى الشبورة 150 مترا وتهدئة السرعات أثناء السير على الطريق وأوضحت الإدارة أن جميع الطرق تعمل بصورة جيدة حتى الآن ولا توجد أى مرورية.

 

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة للمرور طالبت المواطنين بالتزام تعليمات رجال المرور أثناء غلق أى طريق حفاظا على سلامتهم.


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مصر 365

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