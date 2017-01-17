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ننشر اللقطات الأولى لأثار الهجوم الإرهابى على كمين النقب بالوادى الجديد

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ننشر اللقطات الأولى لأثار الهجوم الإرهابى على كمين النقب بالوادى الجديد ننشر اللقطات الأولى لأثار الهجوم الإرهابى على كمين النقب بالوادى الجديد

>الوادى الجديد _ ماهر أبو نور وهيثم البدرى

رصدت عدسة "اليوم السابع" أثار الهجوم الإرهابى على كمين النقب الحدودى بالوادى الجديد، والذى أسفر عن استشهاد ضابط شرطة و7 مجندين وإصابة 4 آخرين ومقتل اثنين من الإرهابيين، حيث بدت مظاهر الهجوم البشع على كافة أرجاء الكمين بسبب استخدام الإرهابيين لأسلحة الجرونوف، التى دمرت أجزاء من حوائط الكمين، كما تسبب إطلاق النار فى إلحاق الضرر بالسيارات التابعة لقوات تأمين الكمين.

ونشرت قوات الشرطة بمديرية أمن محافظة الوادى الجديد، تشكيلات أمنية مكثفة فى محيط الكمين، ودفعت بتعزيزات أمنية للبحث عن مرتكبى الحادث، وتم فرض كردونات أمنية فى محيط مستشفى الخارجة العام، لحين نقل المصابين والشهداء إلى مشرحة المستشفى، كما توافد عدد من أقارب الضحايا إلى المستشفى لاستلام جثث ذويهم.

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