ضبط عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين بمرور الوايلى

كتب عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط عاطل بأحد وحدات المرور، وذلك أثناء قيامه بالنصب على المواطنين بإيهامهم بقدرته على تخليص معاملتهم وتجديد الرخص بهم، حيث تم ضبطه أثناء محاولته الاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين بدعوى تخليص وإنهاء إجراءات تجديد تراخيص السيارات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم مباحث المرور تفيد بقيام "بهاء. ع " 44 سنة موظف تجديد التراخيص بأحد وحدات المرور بالنصب على المواطنين بإيهامهم بقدرته على تخليص وإنهاء إجراءات تجديد تراخيص السيارات، على الفور قام ضباط مباحث قسم المرور بالقاهرة بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بحملة أمنية لضبط المتهم، حيث تم ضبطه وبحوزته مبلغ 1500 جنيه عقب قيامه بالحصول على مبلغ 200 جنيه من سائق، وذلك مقابل إنهاء تسهيل إجراءات تجديد تراخيص دراجة بخارية.

وبمواجهته أمام اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، مضيفا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 4817 لسنة 2017 إدارى، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.