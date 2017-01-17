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النيابة تأمر باستدعاء الطب الشرعى لمناظرة جثامين شهداء كمين النقب

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النيابة تأمر باستدعاء الطب الشرعى لمناظرة جثامين شهداء كمين النقب النيابة تأمر باستدعاء الطب الشرعى لمناظرة جثامين شهداء كمين النقب

>كتب - هيثم البدرى الوادى الجديد ماهر ابو النور تصوير أحمد مصطفى

أمرت نيابة الوادى الجديد برئاسة المستشار محى أبو كريشة المحامى العام لنيابات الوادى الجديد بندب الطب الشرعى لمناظرة جثامين شهداء الحادث الإرهابى بكمين النقب على طريق "أسيوط - الوادى الجديد".

 

وكان فريق من النيابة العامة قد توجه لمستشفى الخارجة العام، واستمع إلى شهادة المصابين فى الحادث وملابسات الواقعة.

 

ويذكر أن كمين "النقب" الواقع بين محافظتى أسيوط والوادى الجديد قد تعرض أمس الإثنين لهجوم إرهابى من قبل مجموعة مسلحة، أسفر عن استشهاد 8 من رجال الشرطة وإصابة 4 آخرين.

 

 

 

 


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