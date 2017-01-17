كسر شباك مكتب بريد الشورانية بسوهاج دون سرقة محتويات المكتب

سوهاج محمود مقبول

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج جهودهم من أجل كشف غموض واقعة كسر شباك مكتب بريد قرية الشورانية دائرة المركز دون حدوث أى أعمال سرقة بالمكتب.

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بحدوث كسر لشباك مكتب بريد بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها الرائد محمد أبوالعطا، رئيس مباحث المركز أن مقدم البلاغ حنا عدلى نصر موسى 37 سنة معاون مكتب بريد الشورانية حيث أفاد أنه حال قيامه بفتح المكتب تلاحظ له وجود كسر بشباك المكتب وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، بفحص محتويات المكتب بمعرفة لجنة موظفى مكتب البريد تبين عدم وجود ثمة مسروقات، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 243 إدارى المركز لسنة 2017 وجارى العرض على النيابة العامة.