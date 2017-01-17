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ضبط أرز وحديد تسليح واسمنت مجهولة المصدر وتحرير 73 قضية تموينية بالمنوفية

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ضبط أرز وحديد تسليح واسمنت مجهولة المصدر وتحرير 73 قضية تموينية بالمنوفية ضبط أرز وحديد تسليح واسمنت مجهولة المصدر وتحرير 73 قضية تموينية بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي

شن قسم مباحث بمديرية أمن المنوفية حملة مكبرة، تحت إشراف اللواء  خالد أبوالفتوح مدير الأمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط "73" قضية تموينية متنوعة، منها 25 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية، و24 قضية عدم وجود شهادة صحية، و11 قضية عدم وجود سجل تجارى، بالإضافة إلى ضبط 25 طن أسمنت، و20 طن حديد، و3 أطنان أرز، ومكرونة مجهولة المصدر.

 

 


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