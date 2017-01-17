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موجة طقس سيئ تضرب تونس و 1000 سيارة عالقة بسبب تراكم الثلوج

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موجة طقس سيئ تضرب تونس و 1000 سيارة عالقة بسبب تراكم الثلوج موجة طقس سيئ تضرب تونس و 1000 سيارة عالقة بسبب تراكم الثلوج

>وكالات الأنباء

علقت ألف سيارة فى مناطق شمال غرب تونس بسبب سقوط كميات كبيرة من الثلوج على مرتفعات المنطقة، حيث تم فتح عشرة مراكز إيواء، حسبما أفادت رئاسة ، الاثنين 17 يناير.

وشهدت مرتفعات الولايات الواقعة غرب البلاد وشمال غربها (الكاف وسليانة والقصرين وجندوبة) تساقط كميات متفاوتة من الثلوج أدت إلى قطع بعض محاور الطرقات.

ورغم تحذيرات السلطات بعدم التوجه إلى المناطق الأكثر عرضة لهذه العواصف، فإن 100 سيارة علقت، الأحد، وسط الثلوج، فى ولاية جندوبة، شمال غرب، وخصوصا على الطريق الوطنية رقم 17، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة فإن حافلتين لرحلتين مدرسيتين، علقتا فى هذا الإزدحام المرورى الكبير وقد تم إرسال فرق الحماية المدنية للاهتمام بهما.

وعقد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اجتماعات عاجلة مع وزراء، التجهيز محمد صالح العرفاوى، والدفاع فرحات الحرشانى، والداخلية الهادى المجدوب، وتم فتح عشرة مراكز لإيواء العالقين.

وأوضح والى جندوبة أنه تم تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية والغاز المسال قبل فترة تحسبا لمثل هذه الأحوال الجوية.

وحثت وزارة الداخلية مجددا، فى بيان، مستخدمى الطريق على تأجيل أى رحلة غير ضرورية إلى المناطق التى تشهد تساقط الثلوج.

فيما أفادت الأرصاد الجوية التونسية باستمرار موجة البرد هذه.


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مصر 365

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