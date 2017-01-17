أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

هانى زادة يطير لسويسرا لحضور جلسة استماع شكوى موندمو ضد الزمالك

Google+ Print
هانى زادة يطير لسويسرا لحضور جلسة استماع شكوى موندمو ضد الزمالك هانى زادة يطير لسويسرا لحضور جلسة استماع شكوى موندمو ضد الزمالك

>كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

يطير هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، إلى سويسرا اليوم الثلاثاء ، لحضور جلسة استماع فى المحكمة الرياضية الدولية بشأن الشكوى المقدمة من الكاميرونى أليكس موندمو لاعب الفريق الأسبق ضد النادى طالب خلالها بمستحقاته المادية.

موندومو تقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك يطلب خلالها الحصول على باقى قيمة عقده كاملة لدى القلعة البيضاء، والتى تقدر بـ 2 مليون دولار – ما يوازى 38 مليون جنيه مصرى – وهو مبلغ ضخم ويصعب سداده حال صدور قرار بذلك ويستعد وفد زملكاوى يرأسه هانى لحضور جلسة الاستماع فى قضية موندومو غدا الأربعاء  .

ويسعى وفد الزمالك لتكرار سيناريو أزمة البنينى رزاق بعدما نجحوا فى الحصول على حكم بعدم أحقيته فى أى أموال من النادى رغم مطالبته بتقاضى مليون و 50 ألف دولار وعاد نفس الأمر ليتكرر فى قضية الغانى أجوجو بعد تخفيض قيمة مستحقاته من مليون و 850 ألف يورو لتصبح 807 ألف يورو .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365