هانى زادة يطير لسويسرا لحضور جلسة استماع شكوى موندمو ضد الزمالك

كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

يطير هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، إلى سويسرا اليوم الثلاثاء ، لحضور جلسة استماع فى المحكمة الرياضية الدولية بشأن الشكوى المقدمة من الكاميرونى أليكس موندمو لاعب الفريق الأسبق ضد النادى طالب خلالها بمستحقاته المادية.

موندومو تقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك يطلب خلالها الحصول على باقى قيمة عقده كاملة لدى القلعة البيضاء، والتى تقدر بـ 2 مليون دولار – ما يوازى 38 مليون جنيه مصرى – وهو مبلغ ضخم ويصعب سداده حال صدور قرار بذلك ويستعد وفد زملكاوى يرأسه هانى لحضور جلسة الاستماع فى قضية موندومو غدا الأربعاء .

ويسعى وفد الزمالك لتكرار سيناريو أزمة البنينى رزاق بعدما نجحوا فى الحصول على حكم بعدم أحقيته فى أى أموال من النادى رغم مطالبته بتقاضى مليون و 50 ألف دولار وعاد نفس الأمر ليتكرر فى قضية الغانى أجوجو بعد تخفيض قيمة مستحقاته من مليون و 850 ألف يورو لتصبح 807 ألف يورو .