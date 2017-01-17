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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل شمالا حتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ داﻓﺊ على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

 

وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﺪن اﻟﻘﻨﺎة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗظﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺷﻤﺎلا واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ إلى ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف لمترين، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية والبحر الأحمر شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

 

القاهرة 10 20

الإسكندرية 7 18

مطروح 8 19

بورسعيد 12 19

دمياط 09 19

بلطيم 10 20

الإسماعيلية 5 20

السويس 07 21

العريش 5 21

نخل 02 22

طابا 04 23

الطور 10 21

مرسى علم 12 24

الغردقة 11 25

شرم الشيخ 16 25

رفح 06 20

كاترين 3 19

سيوة 6 19

المنيا 7 20

الفيوم 08 21

رأس سدر 09 20

أبوسمبل 11 26

وسط الدلتا 09 20

أسيوط 05 21

سوهاج 6 22

الأقصر 7 25

أسوان 10 26

شلاتين 19 27

حلايب 20 25

الوادى الجديد 5 22

قنا 7 24

نويبع 15 24

السلوم 10 19

 

 


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