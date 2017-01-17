67%من القراء يستبعدون السيطرة على موجة الغلاء حال إقرار التسعيرة الجبرية

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الحكومة فى السيطرة على موجة غلاء الأسعار حال إقرار قانون التسعيرة الجبرية، استبعد غالبية القراء نجاح الحكومة فى السيطرة على موجة غلاء الأسعار حال إقرار قانون التسعيرة الجبرية.

واستبعد 67% من القراء نجاح الحكومة فى السيطرة على موجة غلاء الأسعار حال إقرار قانون التسعيرة الجبرية، بينما توقع 31% من القراء نجاح الحكومة فى السيطرة على موجة غلاء الأسعار حال إقرار قانون التسعيرة الجبرية، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.