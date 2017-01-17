ابتعدى عن الإجهاد.. أهم 5 نصائح للحد من تساقط شعرك بعد الولادة

كتبت نهى طارق

أثناء الحمل تتمتع كثير من السيدات بشعر صحى وقوى بسبب ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين أما بعد الولادة تنخفض مستويات هذا الهرمون بشكل كبير والذى قد يستمر من 6 أشهر إلى سنة وتقول الدراسات إن الشخص يفقد 100 شعره فى اليوم.

هناك بعض النصائح التى رصدها موقع Top 10 Remedies والتى تساعد على الحد من مشكلة تساقط شعر السيدات بعد الولادة ومنها:

1. العناية بالشعر

بعد الولادة تحتاج السيدات إلى عناية بشعرن بشكل أكبر فينصح الأطباء بغسل الشعر بلطف مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع كما ينصح الأطباء بالابتعاد عن استخدام الماء الساخن لغسل شعر مع تجنب استخدام المجففات.

2. الابتعاد عن الإجهاد

تقول الدراسات إن الإجهاد يفاقم مشكلة تساقط الشعر بعد الولادة فهو يتسبب في حدوث خلل في دورة الشعر الطبيعية.

لذلك ينصح الأطباء بالابتعاد عن الإجهاد من خلال حضور جلسات التأمل والتنفس العميق والاستماع الى الموسيقى الهادئة مع التأكد من الحصول على ساعات نوم كافية.

3. اتباع نظام غذائى صحى

تؤكد الدراسات أن اتباع نظام غذائى صحى من أهم الأمور التى تخفف من مشكلة تساقط الشعر بعد الولادة فينصح الأطباء باتباع نظام غذائى غنى بالبروتين والفيتامينات والمعادن الحيوية واختيار الأطعمة التى تحتوى على الفيتامينات A، B، C وE وكذلك الحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم والسيلينيوم.

4. التدليك المنتظم بالزيت

يقول الأطباء إن تدليك الفروة بانتظام بالزيت يساعد على الحد من هذه المشكلة بشكل كبير خاصة زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

فينصح بتدليك فروة الرأس بلطف للحصول على ما لا يقل عن 5-10 دقيقة باستخدام أطراف وتكرار هذا الموضوع من مرتين إلى 3 مرات فى الأسبوع.

5. البروتين

البيوتين هو فيتامين ب المركب الذى يساعد على نمو الشعر بشكل أسرع. هذا الفيتامين يساعد فى تقليل فقدان الشعر فى مرحلة ما بعد الحمل لأنه يساعد فى تعزيز بروتينات الشعر مثل الكيراتين، فتقول الدراسات إن نقص البروتين مرتبط بتكسير وتساقط الشعر.