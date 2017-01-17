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5 معلومات عن مباراة مصر وبولندا اليوم 17 يناير 2017

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5 معلومات عن مباراة مصر وبولندا اليوم 17 يناير 2017 5 معلومات عن مباراة مصر وبولندا اليوم 17 يناير 2017

>كتبت لبنى عبد الله

يلتقى اليوم الثلاثاء العسكرى مع نظيره منتخب بولندا فى بطولة كأس العالم العسكرية المقامة حالياً فى عمان فى الفترة من 15 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

ويرصد "اليوم السابع" 5 معلومات عن مباراة وبولندا:

1_ألقاب المنتخب العسكرى

منتخب مصر العسكرى توج باللقب 5 مرات أعوام 1993 و99 و2001 و2005 و2007، بينما فازوا بالميدالية الفضية 3 مرات، والبرونزية 3 مرات ويبحث الجيل الحالى عن اللقب السادس فى مونديال عمان .

2_محمد عمر واللقب الثالث

 فى حين أن محمد عمر المدير الفنى للمنتخب قد حقق اللقب مرتين ويبحث عن التتويج الثالث ومن الجيل الحالى لم يتمكن من الفوز باللقب سوى الثنائى أحمد عيد عبد الملك والهانى سليمان .

3_القنوات الناقلة

تنقل المباراة قناة نايل سبورت وتذيع مباريات البطولة قنوات عمان وهى

قناة عمان الرياضية، تردد 12111 H.

قناة عمان مباشر، تردد 12111 H.

4_قائمة المنتخب العسكرى

وتضم قائمة منتخب العسكرى  فى البطولة 23 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمود أبو السعود ومحمد عواد

خط الدفاع: محمد نجيب ومحمود حمدى "الونش" وأحمد سامى وصلاح سليمان ورجب بكار وطارق أبو العز وعاصم صلاح وهشام شحاتة.

خط الوسط: حسام عاشور ونور السيد وأحمد توفيق ومحمد أشرف ومؤمن زكريا ومحمد رمضان وأحمد الشيخ.

خط الهجوم: أحمد عيد عبد الملك ومحمد رزق وحسام باولو وعمرو مرعى وعمرو جمال.

5_ موعد المباراة

تقام مباراة مصر وبولندا فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت عمان .

 

 


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