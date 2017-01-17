"التعليم": إعلان نتائج امتحانات الترم الأول لطلاب النقل خلال أيام

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن إعلان نتائج امتحانات الترم الأول لطلاب النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، يكون من خلال المديريات التعليمية والمحافظة، مؤكدة أن هذا الأمر لا دخل للوزارة فيه، حيث يتم اعتماد النتائج من قبل وكيل الوزارة ومدراء الإدارات التعليمية، إضافة إلى اعتماد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية من قبل المحافظين.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن امتحانات النقل بدأت فى معظم المديريات التعليمية 4 من يناير الجارى، وبالتالى فإن إعلان نتائج النقل للابتدائية والأول والثانى الإعدادى سيكون خلال أيام أيضًا حسب أعمال الامتحانات داخل كل مديرية على حدة، موضحة أن نهاية امتحانات الفصل الدراسى الأول 26 من الشهر الجارى، وبالتالى فإن إعلان النتائج وخاصة للصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى والأول والثانى الثانوى ستكون فى إجازة نصف العام.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر إعلان نتائج الشهادات العامة على الموقع الرسمى للوزارة، كما أن بعض المديريات أجرت مزايدات مع بعض الشركات والمؤسسات وتم بيع النتائج، مشيرة إلى أن نتائج النقل للابتدائية والإعدادية والثانوى العام يتم وضعها فى المدارس مع إتاحة ذلك على موقع المديرية والإدارات التعليمية.