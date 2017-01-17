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"التموين" تجرى أبحاثًا لاستخراج سكر بدون سعرات حرارية من نبات الاستيفيا

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"التموين" تجرى أبحاثًا لاستخراج سكر بدون سعرات حرارية من نبات الاستيفيا "التموين" تجرى أبحاثًا لاستخراج سكر بدون سعرات حرارية من نبات الاستيفيا

>كتب مدحت وهبة

أكد محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية، أن الشركة تجرى حاليًا أبحاثًا لاستخراج  سكر بدون سعرات حرارية من نبات "الاستيفيا"، وأن هذا النوع من السكر سيفيد مرضى السكر لعدم احتوائه على أى سعرات حرارية.

 

وأضاف محمد عبد الرحيم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نبات الإستيفيا، تجرى زراعته مثل البنجر، وأنه محصول شتوى ويتم حاليًا إجراء الأبحاث لاستخراج سكر بدون سعرات حرارية، ومن الممكن طرحه فى الصيدليات لخدمة مرضى السكر.

  

جدير بالذكر أن الإستيفيا هى شجرة صغيرة تنتمى إلى العائلة النجمية وتنمو فى الحدود بين البرازيل والبارجواى، ويتم استخدامه عندهم فى التحلية، وبديل ممتاز للسكر لأنه لا يحتوى على سعرات حرارية وفى الوقت نفسه محلى جيد.

 

كما استخدم نبات الإستيفيا فى أمريكا الجنوبية والوسطى واليابان وأماكن أخرى فى العالم كبديل للسكر، وعلاج العديد من المشاكل الصحية الأخرى، حيث يحتوى الإستيفيا على العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات والزيوت المتطايرة والتى تمنح الإستيفيا فوائدها الصحية وتجعلها آمنة للاستخدام، وفى عام 2008  ذكرت إدارة الأدوية والعقاقير بأن عشب الإستيفيا آمن للاستخدام فى الأطعمة والمشروبات، ويتم إدخالها فى المكملات العشبية والغذائية.


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