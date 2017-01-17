منتخب الشباب يواجه المغرب وديا .. اليوم

كتب حسام الحاج

يواجه منتخب شباب الفراعنة اليوم الثلاثاء، نظيره المغرب وديا على استاد القاهرة الدولي بحضور الجماهير استعداداً لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بزامبيا نهاية فبراير المقبل.

كما وافق الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة معتمد جمال المدير الفنى على طلب منتخب المغرب بتأجيل الودية الثانية التى كان مقرراً لها يوم 19 يناير، لتقام يوم 20 من نفس الشهر.

كان منتخب الشباب قد خاض ودية أولى أمام فريق كوكاكولا وفاز الفراعنة الصغار بهدفين دون رد، أحرزهما عمر مرموش فى الدقيقة 38 وأحمد حمدى فى الدقيقة 53 من عمر المباراة.

واختار الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة معتمد جمال 26 لاعبًا هم: محمد عصام الغندور "الأهلى" وعمر وائل رضوان "الشرقية" ومصطفى محمود "الجيش" وأسامة جلال "بتروجت" وعلى حسين "الإسماعيلى" وعمر صلاح "الزمالك" ومحمد يوسف "الزمالك" ومحمود مرعى "وادى دجلة" وأحمد أبو الفتوح "إنبى" وعمرو السعداوى "الأهلى" وعمر رجب "الداخلية" وأحمد عبد القادر "سموحة" وأكرم توفيق "الأهلى" وناصر ماهر "بتروجت" وكريم نيدفيد "الأهلى" أحمد مصطفى "بتروجت" أحمد رمضان بيكهام "الأهلى" وأحمد حمدى "الأهلى" ومحمود سامى "الداخلية" وعمر فاروق "المقاولون" وعبد الله النادى "القناة" ومصطفى محمد "الداخلية" وصلاح محسن "إنبى" ومدحت إبراهيم "غزل المحلة" ومحمد صادق "القناة" وعمر مرموش "وادى دجلة".