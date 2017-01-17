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"المعلم" يتابع مباراة بتروجت أمام العبور قبل االإعلان الرسمى

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"المعلم" يتابع مباراة بتروجت أمام العبور قبل االإعلان الرسمى "المعلم" يتابع مباراة بتروجت أمام العبور قبل االإعلان الرسمى

>كتب رامى ناجى

يحضر حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب ، ودية فريق بتروجت أمام العبور اليوم الثلاثاء، لمشاهدة الفريق البترولى على أرض الواقع قبل الإعلان الرسمى عن توليه مسئولية تدريب الفريق.

 وعقد مسئولو بتروجت مساء أمس الاثنين، جلسة مع المعلم لإنهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل الإعلان الرسمى عن توليه المهمة.

 يذكر أن نادى طلائع الجيش كان آخر محطة تدريبية لحسن شحاتة بالدورى المصرى، قبل أن ينفصل عنه قبل انطلاق الموسم الحالى دون أن يخوض أية مباريات رسمية.

وكان طلعت يوسف، المدير الفنى السابق لبتروجت، قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق البترولى، بعد تلقيه عرضا من فريق أهلى طرابلس الليبى، وأعلن مجلس إدارة بتروجت عن اقتراب التعاقد مع علاء نبيل، إلا أن الأخير اعتذر فى اللحظات الأخيرة.

 

 


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