"المعلم" يتابع مباراة بتروجت أمام العبور قبل االإعلان الرسمى

كتب رامى ناجى

يحضر حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، ودية فريق بتروجت أمام العبور اليوم الثلاثاء، لمشاهدة الفريق البترولى على أرض الواقع قبل الإعلان الرسمى عن توليه مسئولية تدريب الفريق.

وعقد مسئولو بتروجت مساء أمس الاثنين، جلسة مع المعلم لإنهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل الإعلان الرسمى عن توليه المهمة.

يذكر أن نادى طلائع الجيش كان آخر محطة تدريبية لحسن شحاتة بالدورى المصرى، قبل أن ينفصل عنه قبل انطلاق الموسم الحالى دون أن يخوض أية مباريات رسمية.