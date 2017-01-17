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"الأموال العامة" تلقى القبض على عامل بسوهاج بحوزته عملات نقدية بهدف الاتجار

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"الأموال العامة" تلقى القبض على عامل بسوهاج بحوزته عملات نقدية بهدف الاتجار "الأموال العامة" تلقى القبض على عامل بسوهاج بحوزته عملات نقدية بهدف الاتجار

>سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس مباحث القسم، من إلقاء القبض على عامل يقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة شرق محافظة سوهاج، لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وبحوزته عملات مصرية وأجنبية.

 

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمود حسنى الشريف والرائد على الدردير وكيل القسم، بورود معلومات لضابط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، بالتنسيق وإدارة الأموال العامة فرع الوجه القبلى، وأكدتها التحريات السرية، مفادها قيام نصر الدين. م. 42 سنة ويقيم دائرة مركز ساقلتة بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة لقانون البنك المركزى المصرى رقم 88 لسنة 2003.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق ووحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة تم ضبط المذكور وبحيازته مبلغ 45.500 جنيه، ومبلغ 6192 ريالا سعوديا، وماكينة عد نقود، و"2" آلة حاسبة، وبعض الدفاتر والأوراق المثبت فيها تعاملات فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى؛ وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمبلغ المالى من العملة المحلية والأجنبية بقصد الاتجار فى السوق السوداء، وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 192 إدارى مركز ساقلتة لسنة 2017 وجار العرض على النيابة العامة.


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