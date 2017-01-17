العثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية داخل ترعة الإبراهيمية بطما فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج، من انتشال جثة لسيدة عثر عليها طافية بترعة الإبراهيمية بجوار كوبرى العرينى، بناحية قرية العتامنة دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

وكان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى، مأمور مركز شرطة طما يفيد بعثور الأهالى بقرية العتامنة، دائرة المركز، على جثة سيدة طافية بترعة ولم يتعرف عليها أحد. وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات، التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد ياسر صلاح، رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث مركز شرطة طما بالعثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة فى العقد الخامس من العمر، ترتدى كامل ملابسها، طافية بترعة الإبراهيمية بناحية قرية العتامنة، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية عدا جرح قديم بالساق اليسرى، ولم يتعرف عليها أحد من أهالى المنطقة.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، واتخذت كافة إجراءات النشر عن المذكورة بأوصافها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 255 إدارى المركز لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة قررت تكليف المصور الجنائى بتصوير الجثة واتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر عنها، ويستمر التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى لحين صدور قرار بشأنها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.