جبروت امرأة.. "نادية" خدرت حماتها وحبستها يومين انتقاما منها بمصر الجديدة

كتبت أسماء شلبى

حرر "علاء.ع" محضرا ضد زوجته بقسم شرطة مصر الجديدة اتهمها فيه بتعنيف أمه وإجبارها على المكوث فى غرفة بمنزلهم أثناء غيابه ومنعها من تناول الطعام والشراب والتعدى عليها بالضرب.

وأقام الزوج دعوى نشوز حملت رقم 3467 لسنة 2016 ضد زوجته "نادية.س" اتهمها فيها بخروجها عن طاعته والإساءة لطفلته كما أقام دعوى إسقاط حضانة رقم 3568 لسنة 2016 استنادا لخشيته منها على ابنته "سلمى" البالغة من العمر 5 سنوات واتهامه لها بالجنون.

وتضمن محضر الزوج شكوته من تصرفات زوجته وغيرتها من والدته وعدم اتزانها النفسى وافتعالها المشاكل معها وطردها من منزله عدة مرات أثناء غيابه، الأمر الذى أشغل الخلافات بينه وبينها.

وقصت والدة الزوج "عفاف.ش" واقعة حبسها فقالت: "ابنى عادة ما يسافر بسبب طبيعة عمله وخوفا منى على مكوث زوجته وابنته بمفردهما أذهب لأقضى معهما بعض الوقت رغم سوء معاملتها لى، وفى آخر مرة عندما ذهبت لها قامت بالترحيب بى على غير العادة وفتحت لى الباب خلافا لعادتها فأحيانا تقوم بتركى أمام المنزل وتدعى أنها غير موجودة ".

وتابعت: "قدمت لى عصير وبعد أن شربته شعرت بدوار فاستاذنتها وطلبت الدخول للنوم ولكن بعد أن استيقظت وجد الساعة الواحدة ليلا وعلمت أنها خدرتنى وحاولت فتح الباب ولكنه كان مغلقا من الخارج فصرخت طلبا للمساعدة وحاولت فتح الشباك لم أقدر بسبب إحكامها إياه وتركتنى دون طعام لمدة يومين وعنفتنى وتعدت على بالضرب وقالت لى أنها ستنقم منى".