حراك "نعم ليبيا" يدعو إلى إبقاء طرابلس بعيدة عن الصراعات الداخلية

(أ ش أ)

قال الحراك الوطنى (نعم ليبيا) إنه يتابع بقلق التطور المفاجئ للأحداث الأخيرة بالعاصمة طرابلس ماينذر بسوء التوقعات واحتمال التصعيد بين لحظة وأخرى بين المليشيات.

وأكد الحراك الوطنى فى بيان له، مساء اليوم، أن أعضاء حراك (نعم ليبيا) يجددون تمسكهم بالمبادى الثابتة التى جمعتهم ولن يحيدوا عن الدفاع والاصطفاف بقوة متراصين متراصفين إلى جانب مصلحة الوطن والمواطن تحت كل الظروف.

وأضاف البيان أن اعضاء الحراك الوطنى نعم ليبيا يشجبون الزج بطرابلس فى اتون حرب داخلية لا تبقى ولا تذر وبأيادى ليبيين غلبتهم الظروف وباعدت بينهم النكبات وأخضعتم واقع الأسى.

وأدان البيان بشدة كل عمل يؤجج الفتن المشتعلة ويوغل الجرح النازف ويعمق الأحقاد شرقا وغربا وجنوبا، منددا بحزم بكل خارج عن القانون مهما كان انتماؤه ويعد تصرفاته اعتداء على كل مواطن ليبى واعتبار فعله جريمة سيتم ملاحقته بها ولو بعد حين وفق البيان.

وأوضح البيان أن الحراك الوطنى (نعم ليبيا) ينبذ كل الخارجين عن القانون.. وكل اشكال المليشيات أيا كان انتماؤها.. ويدعوا جميع مؤسسات المجتمع المدنى فى كل المناطق إلى الخروج للمناداة بالدولة المدنية بكل اركانها بما فى ذلك الجيش الوطنى والشرطة.