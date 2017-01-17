أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش السورى يشن هجوما مضادا لاستعادة مناطق سيطر عليها "داعش"

Google+ Print
الجيش السورى يشن هجوما مضادا لاستعادة مناطق سيطر عليها "داعش" الجيش السورى يشن هجوما مضادا لاستعادة مناطق سيطر عليها "داعش"

>أ ش أ

أفاد مصدر عسكرى سورى بأن الجيش شن هجوما مضادا لاستعادة السيطرة على المناطق التى استولى عليها تنظيم "داعش" فى وقت سابق اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر العسكرى الميدانى، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية أن سيطرة التنظيم أدت إلى عزل أحياء المدينة التى يسيطر عليها الجيش السورى عن مطار دير الزور العسكرى. 

وقال المصدر أن عناصر "داعش" شنت الهجوم من محورين الأول، من شارع بورسعيد باتجاه سرية جنيد والثانى، من جهة الثردة المهندسين، ليلتقى بعد ذلك المسلحون مع بعض ما أدى إلى قطع الطريق العسكرى من اتجاه منطقة المقابر.

وأضاف المصدر أن مسلحى "داعش" شنوا هجوما ثانيا من المقابر باتجاه لواء التأمين حيث انسحبت قوات الجيش من المقابر وثبتت خطوطا جديدة لدفاعاتها.
> وأشار المصدر إلى أن الخرق الوحيد الذى أحدثه مسلحو "داعش" خلال 3 أيام من الهجوم كان على محور المقابر بمحيط مطار دير الزور العسكرى أما باقى محاور الاشتباك الرئيسية فلم تتغير فى دير الزور.

وأكد أن الجيش السورى يواصل التصدى لهجوم التنظيم على محور ثردة 2 واتجاه حى العمال فى المدينة، متحدثا عن اشتباكات عنيفة يخوضها فى محيط المطار لاستعادة بعض النقاط التى تسلل إليها مسلحو "داعش".

وأضاف المصدر أن جنديين سوريين قتلا وأصيب 20 آخرون خلال المعارك، مشيرا إلى تصفية أكثر من 120 عنصرا من عناصر التنظيم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365