10 مراكز شباب مجهزة لاستقبال الجماهير لمشاهدة مباريات المنتخب بـ"إفريقيا"

كتب ماجد تمراز

جهزت مديرية الشباب والرياضة التابعة لمحافظة القاهرة 10 مراكز شباب بشاشات عرض ضخمة، استعدادًا لعرض مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد بفرنسا، وذلك لتوفير الأجواء الجماهيرية أثناء مشاهدة المنتخب الوطنى خلال مشاركته بالبطولة الغائبة منذ 7 سنوات.

وقال محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم استكمال تزويد هذه المراكز بالقاهرة بالأجهزة اللازمة وشاشات العرض العملاقة، بما فيهم مركز الأسمرات، مشيرًا إلى عرض كافة المباريات وعدم اقتصارها على مباريات المنتخب المصرى فقط، وذلك لإتاحة مشاهدة المباريات لأكبر عدد من المواطنين والمشجعين لمتابعة بطولة كأس العالم لكرة اليد بفرنسا، ومباريات بطولة أفريقيا المقامة بالجابون.

وحددت المديرية 10 مراكز شباب وأندية شعبية لمشاهدة مباريات بطولتى كأس إفريقيا بالجابون وكأس العالم لكرة اليد بفرنسا، وهى:

1- نادى المطرية

2- مركز شباب مكرم عبيد

3- مركز شباب عابدين

4- مركز شباب السيدة زينب

5- مركز شباب باب الشعرية

6- مركز شباب عين الصيرة

7- نادى شيراتون المطار

8- نادي مجلس الوزراء

9- مركز شباب روض الفرج

10- مركز شباب حى الأسمرات