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حالة من الحزن تسيطر على أهالى الوادى الجديد بعد سقوط شهداء بكمين النقب

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حالة من الحزن تسيطر على أهالى الوادى الجديد بعد سقوط شهداء بكمين النقب حالة من الحزن تسيطر على أهالى الوادى الجديد بعد سقوط شهداء بكمين النقب

>الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالى محافظة الوادى الجديد، بعد الهجوم الإرهابى على كمين النقب الأمنى، والذى أسفر استشهاد 8 من أفراد الشرطة وإصابة 4 آخرين، ومصرع اثنين من الإرهابيين.

 

وشهد طريق "الخارجة - أسيوط" حالة من الاستنفار الأمنى، بعد هروب عناصر من الإرهابيين فور ارتكاب جريمتهم، وانتشار قوات الشرطة والدوريات على الطريق، وتمشيط المناطق الجبلية بدعم من وحدات الجيش المتواجدة فى بنطاق مدينة الخارجة، فى الوقت الذى انتقل فيه مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد وعدد كبير من القيادات الأمنية إلى موقع الكمين، وتم الدفع بتشكيلات أمنية وتعزيزات لضبط الجناة.


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