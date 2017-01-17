دمياط تستعد لمؤتمر الحوار الوطنى لتطوير التعليم

دمياط-معتز الشربينى

تستعد مديرية التربية والتعليم بدمياط برئاسة عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لعقد الحوار المجتمعى لبحث آليات تطوير التعليم، وذلك باشتراك مديريات التعليم والشباب والأزهر الشريف، وبحضور النواب ومجالس الأمناء وممثلى المجتمع المدنى، وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط.

وقال ياسر عمر وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط إنه تم تكليف كل الإدارات التعليمية والإدارات النوعية بتقديم مقترحات تمهيدا للاجتماع التنسيقى الذى يعقد بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية قامت بجمع مقترحات الإدارات للتنسيق وإعداد ورقة عمل تعبر عن رؤية ومقترحات المديرية بشكل عام.

وأشار عمر إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بعقد حوار مجتمعى شامل لإعداد ورقة عمل وطنية لإصلاح وتطوير التعليم خارج المسارات التقليدية.