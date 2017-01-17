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انتخاب الحبيب المالكى رئيسًا للبرلمان المغربى

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انتخاب الحبيب المالكى رئيسًا للبرلمان المغربى انتخاب الحبيب المالكى رئيسًا للبرلمان المغربى

>أ ش أ

 انتخب أعضاء البرلمان المغربى، أمس الاثنين، الحبيب المالكى النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية رئسًا جديدًا للبرلمان.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم عن وسائل إعلام رسمية مغربية قولها أن عملية انتخاب رئيس مجلس النواب جرت تطبيقًا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور وبناءً على مقتضيات النظام الداخلى لمجلس النواب.

وجاء انتخاب النائب والوزير السابق الحبيب المالكى بعد حصوله على 198 صوتًا من مجموع 342 صوتًا معبر عنها، فى ما بلغ عدد الأوراق الملغاة 7 أوراق مقابل 137 ورقة بيضاء.

وشهدت هذه الجلسة انسحاب الفريق الاستقلالى للوحدة والتعادلية بعد إعلانه مقاطعة عملية الانتخاب.


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