القبض على عاطل قتل زوجة عمه بطلق نارى بدمياط

دمياط عبده عبد الباري

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط، القبض على قاتل زوجة عمه بطلق نارى، بقرية الشيخ درغام مركز دمياط.

ونجح ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة دمياط، فى كشف غموض مقتل ربة منزل بقرية الشيخ درغام بطلق نارى على يد نجل شقيق زوجها، يدعى "م. ا. ا"عاطل.

وكان مركز شرطة دمياط، قد تلقى بلاغا من الأهالى، بمقتل "حبيبه طاهر على خلف" 30 عاما، بقرية الشيخ درغام، الواقعة بنطاق المركز، متأثرة باصابتها بطلق نارى.

وعلى الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة دمياط، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دمياط التخصصى، وتحرير محضر رقم 590 إدارى مركز دمياط لسنة 2017.

وعلى الفور شكل اللواء السيد العشماوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن دمياط، فريق بحث جنائى بقيادة الرائد محمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة دمياط، ومعاونه النقيب أحمد موسى لكشف ملابسات الحادث.

وأكدت التحريات، أن المجنى عليها كانت تقيم بمفردها، حيث أن زوجها يقضى عقوبة السجن بسجن برج العرب.

وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب فريق لمعاينة موقع الجريمة.