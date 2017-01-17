ضبط ربة منزل وعامل لاتهامهما بتحرير محضر ضد عامل لابتزازه

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط ربة منزل وعاطل، لاتهامهم بتحرير محضر ضد عامل يتهمانه بالنصب لابتزازه، والحصول على مبالغ مالية منه، مقابل التنازل عن المحضر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا، بورود بلاغ من سيدة تدعى "دعاء م ع" 31 سنة، ربة منزل، بتضررها من مواطن يدعى "عبد المنعم ل ع 52 سنة" عامل، ومقيم بقرية السيليين بمركز سنورس، حيث اتهمته بالنصب عليها فى مبلغ مالى قدره 9200 جنيه، مقابل علاجها روحانيا، حيث إنها تعانى من مشكلات فى العلاقة الزوجية، وبضبط العامل المتهم أنكر ما نسب إليه، وأكد أن المتهمة قامت بالنصب عليه بالاشتراك مع مواطن يدعى "إسلام م ع"، 27 سنة عاطل، حيث عرفه على مقدمة البلاغ على أنها طبيبة وتريد الزواج منه، وبالفحص تبين أن الشاكية اسمها "هبة الله قاسم أمين"، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وسبق اتهامها فى 4 قضايا نصب وسرقة، وأنها قدمت البلاغ ضد المشكو فى حقه لابتزازه هى وشريكها، للحصول على مبالغ مالية منه، مقابل التنازل عن البلاغ، وتم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر رقم 214 لسنة 2016 إدارى مركز أبشواى، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.