أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن زيوت وشحومات بقليوب

Google+ Print
بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن زيوت وشحومات بقليوب بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن زيوت وشحومات بقليوب

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق هائل بمخزن زيوت وشحومات بقليوب، حيث تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير لأمن القليوبية إخطارًا من العميد عماد عياد مدير الحماية المدنية بالقليوبية بالواقعة .

 

انتقلت على الفور 6 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية، برئاسة الرائد إسلام مشالى، ونجحت القوات من السيطرة على حريق هائل فى مخزن زيوت وشحومات على مساحة 350 مترًا مربع وتمكنت القوات من إخماد السنة النيران قبل امتدادها إلى المحلات المجاورة .

 

دلت التحريات العقيد حسن زايور رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، على أن مالك المخزن يدعى عوض الفخرانى، والنيران التهمت محتويات المخزن بالكامل ولم يسفر الحادث عن أى إصابات أو خسائر بشرية .

 

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتكليف البحث الجنائى بالتحرى عن أسباب الحريق وإخطار الإدارة الهندسية بمجلس مدينة قليوب لمراجعة أوارق المخزن وتراخيص المزاولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365