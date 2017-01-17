بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن زيوت وشحومات بقليوب

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق هائل بمخزن زيوت وشحومات بقليوب، حيث تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير لأمن القليوبية إخطارًا من العميد عماد عياد مدير الحماية المدنية بالقليوبية بالواقعة .

انتقلت على الفور 6 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية، برئاسة الرائد إسلام مشالى، ونجحت القوات من السيطرة على حريق هائل فى مخزن زيوت وشحومات على مساحة 350 مترًا مربع وتمكنت القوات من إخماد السنة النيران قبل امتدادها إلى المحلات المجاورة .

دلت التحريات العقيد حسن زايور رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، على أن مالك المخزن يدعى عوض الفخرانى، والنيران التهمت محتويات المخزن بالكامل ولم يسفر الحادث عن أى إصابات أو خسائر بشرية .

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتكليف البحث الجنائى بالتحرى عن أسباب الحريق وإخطار الإدارة الهندسية بمجلس مدينة قليوب لمراجعة أوارق المخزن وتراخيص المزاولة.