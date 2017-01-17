تعمل إيه لو شاهدت وقائع رشوة أو تزوير أو تم اختراق حسابك البنكى؟

كتب محمد إبراهيم

أنشأت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة غرفة عمليات بمقر الإدارة، لتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بوقائع الرشوة والفساد والتزييف والتزوير وهدار المال العام وغسل الأموال والجرائم المصرفية الخاصة بالحسابات البنكية.

وخصصت الإدارة هواتف بأرقام (27921395- 27921396- فاكس 27922389 ) لتلقى بلاغات المواطنين فى سرية تامة لهوية المبلغ أو الشاكى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم الأموال العامة التى تمثل عدواناً على الوضع الاقتصادى للبلاد وتضر بشكل مباشر وعميق بمصالح المواطنين.

كما يمكن للمواطنين التقدم ببلاغاتهم على البريد الإلكترونى fasad@amwal.gov.eg