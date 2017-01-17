حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوم الثلاثاء 17 يناير 2017.. يوم الحظ على الصعيد المهنى للعديد من الأبراج

يقدم "اليوم السابع" لقرائه توقعات الأبراج وحظك اليوم ليوم الثلاثاء 17 يناير 2017 على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، وهو يوم ملىء بالإنجازات على الصعيد المهنى بالنسبة للكثير من الأبراج، ولكنها ليست مستقرة على الصعيد الشخصى أو العاطفى لبعض الأبراج، كما توضح السطور المقبلة.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 17 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنال منصبا كبيرا فى عملك

برج الأسد على الصعيد المهني

يشار إلى تغيير كبير فى جبهة عملك، ربما تنال منصبا كبيرا وتستطيع تغيير وظائف مرؤوسيك، تحتاج إلى الاستفادة الكاملة من الفرص التى تأتى عبر طريقك.

برج الأسد على الصعيد العاطفي

أنت ذاهب للحصول على نصيحة قيمة من شريك حياتك اليوم، قد لا ترضيك، ولكن يمكنك أن تفعل كل ما بوسعك لتقضى معه اليوم.

برج الأسد على الصعيد الصحي

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائى وتناول السلطة يخلصك من الشغل الممل الذى يؤدى إلى اكتئاب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

هذا اليوم هو مختلف كثيرا عن غيره، قد يأتى اتصال من شخص ربما يؤدى إلى تغييرات كبيرة فى حياتك، ومع ذلك ليست كل التغييرات جيدة بالنسبة لك.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 17

-1-2017.. علماء الفلك: ستشعر بضغط هائل بمجال العمل خلال هذه الفترة بسبب تكليفك بالمزيد من المهام

قدم علماء الفلك لمواليد برج الثور لليوم الثلاثاء 17 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أنك ستعانى هذه الفترة من آلام متكررة بالجهاز الهضمى تعود لاتباعك عادات غذائية خاطئة، ومن جهة أخرى أكدوا أن الفترة المقبلة ستحمل لك الكثير من الأخبار الجيدة.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أنك ستشعر بضغط هائل بمجال العمل خلال هذه الفترة، بسبب تكليفك بالمزيد من المهام، عليك أن تضع كل تركيزك فى إنجاز هذه المهام.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنه عليك بتجنب الجدل مع الشريك، وذلك حتى لا تتفاقم المشاكل بينكما وتزداد تعقيدا.

الصعيد الصحى لمواليد برج الثور

علماء الفلك يؤكدون أنك ستعانى هذه الفترة من آلام متكررة بالجهاز الهضمى تعود لاتباعك عادات غذائية خاطئة منذ فترة طويلة، عليك أن تلتزم بنظام غذائى متزن.

شعورك المتكرر بالإرهاق يرجع إلى معاناتك بحالة من الأرق الشديد، وذلك بسبب تناولك المشروبات التى تحتوى الكافيين.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستحمل لك الكثير من الأخبار الجيدة التى قد تغير الكثير بتفاصيل حياتك، فعليك أن تكون أكثر تفاؤلا.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 17/1/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انتظر مفاجأة سعيدة فى العمل

يعتبر برج الجوزاء من أكثر الأبراج التى تتميز بطابع خاص صاحبة مزاج ولا يمكن ضمان سلوكها عدة ساعات، لكن لا يعنى ذلك أنها أبراج سيئة، ولا يمكن التعامل معها إنما نحتاج إلى معاملة خاصة وحسب.

برج الجوزاء على الصعيد المهني

هذا البرج سيشهد نقلة كبيرة جدا فى حياته على الصعيد العملى، فسيقترب كثيراً من حلم طالما حلم به فى أيامه السابقة، لذلك يجب أن يكون حذرا حتى يستطيع أن يحافظ على نجاحه، ويستكمل فى سلسلة العمل والمجهود دون توقف حتى يضمن الحفاظ على ما حققه.

على الصعيد العاطفي

بالنسبة للحياة العاطفية فيعتبر برج الجوزاء من أكثر الأبراج السعيدة فى الحب هذه الأيام، لذلك يجب أن يأخذ قرارا فى الارتباط الرسمى لأنها أيامه وأيام حظه فى الحب، أما بالنسبة للمرتبطين فسيتمتعون بمزاج وعاطفة مستقرة نوعاً ما.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي

بالنسبة للحياة الصحية فهذا البرج له حظ سعيد أيضا، فسيعافى من بعض الأمراض المزمنة التى لطالما أزعجته مثل الصداع وآلام القولون، لذلك يجب أن يكون حريصا على ذلك ويحافظ أكثر على حالته الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

برج الجوزاء من أكثر الأبراج السعيدة فى الفترة المقبلة، ولكن لا يعنى ذلك أنه يكتفى بهذا القدر إنما يحاول أن يحافظ على نجاحه فى كل المجالات.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 17

-1-2017.. علماء الفلك: علاقتك العاطفية مع الشريك تتمتع بالهدوء

قدم علماء الفلك لمواليد برج الدلو لليوم الثلاثاء 17 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، لأنك سريع الانفعال فعليك أن تحافظ على هدوء حالتك المزاجية وتحسينها، وذلك من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية فى الهواء الطلق.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أنك تبذل الكثير من المجهود فى مجال عملك وهو ما يشعرك بالإرهاق الشديد، عليك أن تأخذ إجازة قصيرة خلال هذه الفترة، وذلك بهدف استعادة نشاطك من جديد.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن علاقتك العاطفية مع الشريك تتمتع بالهدوء والخصوصية، وهو ما يحتفظ دائما على استقرارها، اليوم سيفاجئك الشريك بعدد من الأخبار الجيدة، والتى ستزيد من تفاؤلك وحماسك.

الصعيد الصحى لمواليد برج الدلو

علماء الفلك يؤكدون أنك سريع الانفعال لذلك عليك أن تحافظ على هدوء حالتك المزاجية وتحسينها، وذلك من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية فى الهواء الطلق.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك أن هناك بعض المواقف التى تجعل الاضطراب يدخل لعلاقتك مع أحد أصدقائك المقربين والتعامل بهدوء شديد وحكمة هو أفضل حل ممكن لتخطى أزمتك معه، وتحافظ على صداقتكما.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتفتح أمامك آفاق جديدة وتكسب المال من هوايتك

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز أبناؤه بالمرونة الشديدة والقدرة الكبيرة على استيعاب الآخرين واحتضانهم، وفى الوقت نفسه يتمتعون بشخصية قوية.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

أنت فى مزاج يميل للمغامرة اليوم، وتتمتع بقدرة كبيرة على الحفاظ على تركيزك فى العمل، فحاول التمسك بتركيزك والقيام بعملك فى الوقت المحدد له، وكسب المزيد من الوقت والمال.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

ليست لديك قدرة فطرية على اتخاذ القرارات بسرعة، ولكن ستفعل ذلك هذه المرة مع شريك حياتك لذلك لا تتوقع أنك ستأخذ الخيار الصحيح بسهولة، وأفضل طريقة هى أن تتريث وتتروى قبل اتخاذ قرارك.

برج العذراء على الصعيد الصحي

تعانى اضطرابات شديدة فى المعدة، لذلك حاول أن تستهلك طعاما بأقل كمية من الزيتن، وأن تشرب الكثير من الماء، ولكن حالتك ستتحسن بحلول نهاية اليوم، والعلاج المناسب سيقودك إلى الشفاء العاجل.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

تتفتح أمامك آفاق جديدة، وموهبتك التى تعاملت معها لفترة طويلة كهواية قد تصبح شيئًا أكثر من ذلك، وستجد نفسك قادرًا على أن تفعل ما تحب وتكسب عيشك فى الوقت نفسه، وهى تطورات جديدة قد تغير طبيعة حياتك تمامًا.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 17/1/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تدع العمل يضغط عليك

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ليوم الثلاثاء 17 يناير، حيث يتميز رجال هذا البرج بالطيبة والصدق.

برج القوس على الصعيد المهني:

ضغوط العمل تتزايد عليك وأنها تتخذك بعيدًا عن الواقع وبعيدًا عن الأنشطة التى تستمتع بها، سوف لا يكون لديك الكثير من الوقت للاسترخاء.

برج القوس على الصعيد العاطفى

الحب حولك اليوم الهواء، والحب أيضًا فى عقلك، فعلا الحب موجود فى كل مكان. عليك أن تكون واعيًا بوجوده.

برج القوس على الصعيد الصحى:

من الضرورى بالنسبة لك أن تتوقف عن تناول الطعام بشكل عشوائى إذا كنت ترغب فى التخلص من مرض المعدة الذى يزعجك فى الأيام الماضية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

فى يوم مثالى لإظهار مواهبك. تستطيع العمل أكثر عدوانية أو أن تكون حزمًا أكثر بكثير من أسلوبك بشكل عام، وهذا سوف يفاجئ الناس من حولك.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حظك المالى جيد للغاية وتتمكن من تحسين علاقتك العاطفية

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز مواليده بأنهم مسلمون وقادرون على الحكم بإنصاف على الأمور كما أنهم يحبون العلاقات الاجتماعية وقادرون على تحمل الضغوط التى تنجم عن هذه العلاقات.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

من المحتمل أن ترث المال اليوم من مصدر غير متوقع ومن المرجح أن تحقق بعض استثماراتك نجاحًا كبيرًا فى الأسواق فحظك المالى جيد للغاية فحاول أن تكبح جماح اندفاعك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

اليوم مثالى لتنقية الأجواء بينك وبين شريك حياتك والانتهاء من جميع القضايا الكامنة فى علاقتك للعلن، وستساعد الصراحة كثيرًا فى تطهير علاقتك به وبث حياة جديدة فى علاقتك العاطفية.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

ستعثر اليوم على شخص يشجعك على الاهتمام بصحتك وحماسه سيساعدك على دفع نفسك إلى الأمام بحيث تكون صحتك ولياقتك البدنية فى الذروة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

التوتر يتصاعد مع مرور اليوم فلا تستسلم له، الفوز والخسارة لا يهم، أنت فعلت ما يهم حقًا وهو الاستمرار والبقاء واليوم هو الوقت المناسب لمحاولة معرفة السبب الجذرى فى توترك.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. عودة إلى ممارسة التمارين الرياضية

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات، أهمها طيبة القلب والهدوء الداخلى وسرعة الانفعال، فضلاً عن روح الدعابة.

برج السرطان على الصعيد المهنى

من المتوقع زيادة دخلك فى الفترة المقبلة، ولن تضطر إلى اللجوء لفرصة عمل جديدة، وربما تعرض عليك فرصة سفر فى الأيام القليلة المقبلة، حاول أن تفكر جيدًا قبل اتخاذ القرار فيها.

على الصعيد العاطفى

أنت من الشخصيات التى تمتلك قلباً شديد الحساسية، ورغم ذلك إلا أن إهمالك للحبيب من الأشياء التى تهدد علاقتكما، حاول أن تتعامل مع الحبيب باستيعاب حتى تعبر هذه الفترة الصعبة.

برج السرطان على الصعيد الصحى

الوقت مناسب للقيام بعدد من التمارين الرياضية المكثفة، وربما تلجأ إلى رفع الأثقال فى الفترة المقبلة حتى تستعيد لياقتك البدنية التى فقدت قدرًا كبيرًا منها بسبب ابتعادك عن عاداتك الرياضية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن يقترب من تحقيق مكاسب مالية كبيرة فى الفترة المقبلة، بعد استقراره على عدد من المشروعات التى ستساعده على تعويض الخسائر الماضية.

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 17/1/2017.. تغيرات الطقس تؤثر بشكل سلبى على صحتك

عاشق لكل ما يتعلق بالفن، كبرياء وثقة لا يهزمان، وتعلقه الدائم بالعادات والتقاليد وحب الأسرة يجعل منه شخصًا محبًا للغير، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الجدى على الصعيد المهنى

ابتعد عن الأحاديث الساخرة اليوم، فربما تكون حالتك المزاجية الجيدة غير مناسبة لطبيعة يوم الآخرين، بالرغم من التوتر الذى يشهده المحيط المهنى إلا أنك تظل محتفظًا بهدوئك وريادتك.

برج الجدى على الصعيد العاطفى

قد يكون اليوم جيدًا على الصعيد المهنى، لكنه لن يكون على ما يرام على الصعيد العاطفى، وتزداد الخلافات بينك وبين شريك حياتك بسبب عدم تحملك للمسئوليات الملقاة عليك.

على الصعيد الصحى

تغير الطقس الدائم يزيد من أزماتك مع الرمد، وزيارة الطبيب أصبحت ضرورية الآن بعد ظهور عدد من الأعراض عليك مثل الصدع المستمر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يتعامل مع الآخرين بنوع من اللامبالاة ليحافظ على الحالة المزاجية التى وضع نفسه فى إطارها، كما يفضل مولود الجدى البقاء بين الروايات والأفلام.

حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم رائع للتخطيط المالى

هو أحد الأبراج المائية، يتسم بسرعة البديهة والإخلاص ولكنه كثير النسيان ولا ينظر لمصلحته، إنه برج الحوت، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

يمكنك اكتشاف بعض الاخبار الجيدة كما كنت تنظم لها اليوم، فعليك الاهتمام بالتفاصيل، فهذا يوم رائع للتخطيط المثالى.

الحوت على الصعيد العاطفى:

هذا هو الوقت المناسب لتوحيد جميع العلاقات التى كنت تسعى إليها من الرومانسية والتى تشمل أسرتك الوقت مناسب لجمعها، فأنت بحاجة إلى تلك العلاقات الإنسانية التى تمثل دعم لك.

الحوت على الصعيد الصحى:

تشعر بالخمول منذ بداية اليوم فمستويات الطاقة لديك منخفضة، وقد تصبح مشكلة لديك فى نهاية النهار، فلقد حان الوقت إلى أخذ راحة من كل شىء لقضاء يوم من الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة:

كل ما تبذله من جهود فيما يتعلق بحياتك المهنية والشخصية تصل إلى ذروتها، وسوف تؤدى لنجاح كبير بالنسبة لك، بعد أن لاحظت جهود الإبداع من قبل رؤسائك وسوف تكسب حسنات بعض المؤيدين.

حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 17/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تميل للخداع لإنجاز المهام

قوى وصلب، ولكنه متأجج العواطف ويمتاز بالوقار واللباقة، إنه برج العقرب أحد الأبراج المائية، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لبرج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

لقد قمت بالعمل لوقت طويل ولكن اليوم تميل إلى اللجوء إلى الخداع لإنجاز المهام، ومع ذلك هذا خطر لا داعى للقيام به، فالناس سوف تعرف ما تحاول القيام به، وسوف تفقد ثقة من حولك بعد وثوقهم بك على مر السنين.

العقرب على الصعيد العاطفى:

تجرى اتصالات جديدة وصداقات، فتدخل فى دوامة الأنشطة الاجتماعية اليوم كما قد تتلقى اتصالاً من الشركاء المحتملين.

العقرب على الصعيد الصحى:

تحتاج لتفريغ طاقتك السلبية من خلال المشى أو الرياضة، لا تتجاهل ذلك أو تقلل من قدره، فى الفترة الحالية.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة:

اليوم تتضح لك أمورًا كنت تسعى لفهمها، ولهذا لا تقف وجهًا لوجه مع شخص له سلطة ونصيحة اليوم لك كن لبقًا واستمع إلى رأسك.

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 17/1/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استقرار كبير ستشهده فى الحب

هذا البرج يظهر فى شكله الخارجى كما لو كان قاسيًا لكنه فى الحقيقة بداخله مخزون كبير من الحب والحنان والعاطفة، لذلك يجب على من يتعامل معه أن يتعامل بكل حساسية ويستوعب هذه الطبيعة حتى لا ينتظر منه المزيد.

برج الحمل على الصعيد المهني:

يعتبر برج الحمل من أكثر الأبراج العملية التى لا تقدس أى شىء فى الحياة سواء العمل، لذلك سيشهد استقراراً كبيراً فى تلك الفترة القادمة، ومع ذلك يجب أن لا يقلل مجهوده أبداً ولا يتراخى عن أداء عمله حتى يرتفع مستواه ولا يتراجع خطوة واحدة عن أى نجاحات حققها.

على الصعيد العاطفي:

بالنسبة للحياة العاطفية فستشهد تقدمًا واستقرارًا ملحوظًا وسيتلقى تضحيات كبيرة من قبل الطرف الآخر، كما أنه سيظهر القليل من مشاعره طوال الفترات المقبلة ما يمهد الطريق لشريك حياته.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

للأسف بعض المشاكل الصحية البسيطة ستواجه هذا البرج ولكن بقليل من الحرص والعمل ستتحسن حياته الصحية تمامًا وسيجتاز نتائج التحاليل والفحوصات.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

فى الفترة المقبلة سيتعرض هذا البرج إلى مجموعة من الضغوطات ولكن مع الوقت ستتحول كل هذه المشاكل إلى عوامل للنجاح لذلك لا داعى للخوف أو القلق.