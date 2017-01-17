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مهرجان الشعر يكرم الشاعر مختار عيسى بطور سيناء

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مهرجان الشعر يكرم الشاعر مختار عيسى بطور سيناء مهرجان الشعر يكرم الشاعر مختار عيسى بطور سيناء

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

كرم عبد المنعم حلاوة مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الدكتور محمد منير، نائبًا عن الدكتور سيد خطاب رئيس هيئة قصور الثقافة، والشاعر مختار عيسى، لقيمته الثقافية ودوره البارز فى نشر الوعى الثقافى بالوطن العربى، بإهدائه درع الهيئة فى بدء فعاليات اليوم الأول لمهرجان الشعر تحت شعار"فى حب " الذى أقيم مساء الاثنين، بمسرح قصر ثقافة طور سيناء، برئاسة وليد حشمت.

 

 وروى وليد حشمت مدير قصر ثقافة طور سيناء، فى تصريحات صحفية، تفاصيل سير المهرجان، موضحًا أنه بدأ بشكر مدير عام الثقافة للدكتور سيد خطاب رئيس قصور الثقافة، لدعمه للثقافة بجنوب سيناء، كما أثنى على القامات الأدبية التى تكبدت عناء المسافات من أجل إثراء الحركة الثقافية بجنوب سيناء، وأختتم بشكره العاملين بجنوب سيناء لدعم ورعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للثقافة والمثقفين، تلاه كلمة الأديب المبدع محمد الدسوقى مدير المهرجان، وتقديم الشاعر المكرًم مختار عيسى.

 

 من جانبها أوضحت منيرة فتحى مدير الشئون الثقافية، أنه سيتم تكرار تلك المهرجانات والمؤتمرات الأدبية، تقديرًا للدور الحيوى والبارز للمثقفين والمبدعين.

 


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