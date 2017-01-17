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الفالح: المملكة ستطلق برنامجاً للطاقة المتجددة بقيمة 50-30 مليار دولار قريباً

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الفالح: المملكة ستطلق برنامجاً للطاقة المتجددة بقيمة 50-30 مليار دولار قريباً الفالح: المملكة ستطلق برنامجاً للطاقة المتجددة بقيمة 50-30 مليار دولار قريباً

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن المملكة ستطلق في الأسابيع المقبلة برنامجاً للطاقة المتجددة من المتوقع أن يشمل استثمارات تصل قيمتها إلى ما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار بحلول 2023.

وقال الفالح خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، إن المملكة ستبدأ في الأسابيع القادمة أول جولة عطاءات لمشروعات ضمن البرنامج الذي سينتج عشرة جيجاوات من الكهرباء.

وبالإضافة إلى البرنامج، مازالت المملكة في المراحل المبكرة لدراسات الجدوى والتصميمات الخاصة بأول مفاعلين نوويين للأغراض التجارية بإنتاج إجمالي يصل إلى 2.8 جيجاوات، وقال الفالح إنه ستكون هناك استثمارات كبيرة في الطاقة النووية.

وقال الفالح إن المملكة تعمل على سبل لربط مشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة باليمن والأردن ومصر مشيرا إلى أن المملكة ستربط نفسها بإفريقيا من أجل تبادل موارد الطاقة غير الأحفورية.

من جهة اخرى أكد الفالح أن المملكة ستلتزم تماماً بتعهدها بخصوص إنتاج النفط في إطار اتفاق عالمي بين منتجي النفط لخفض الإنتاج.

وجاءت تصريحات الفالح رداً على سؤال بشأن توقعاته لبقاء إنتاج المملكة أقل من عشرة ملايين برميل يومياً لأشهر عديدة مقبلة.

وفي الأسبوع الماضي قال وزير الطاقة إن إنتاج المملكة نزل دون عشرة ملايين برميل يومياً وهذا يعني ان المملكة خفضت الإنتاج بأكثر من 486 ألف برميل يوميا المتفق عليها بين المنتجين في أواخر العام الماضي.

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