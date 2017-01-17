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مجلس الوزراء برئاسة الملك: حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

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مجلس الوزراء برئاسة الملك: حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي مجلس الوزراء برئاسة الملك: حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وكندا.

من جانب آخر رأس خادم الحرمين -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين المجلس على نتائج مباحثاته مع ملك مملكة إسبانيا الملك فيليب السادس، ورئيس جمهورية لبنان الرئيس العماد ميشال عون، واستقباله لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، ورئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة اختياره -رعاه الله- لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام.

واستمع المجلس إثر ذلك إلى عدد من التقارير عن تطور الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً، وعد استضافة المملكة للمؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة لهزيمة تنظيم "داعش" في الرياض بمشاركة 13 دولة من ضمن الدول المشاركة في التحالف العسكري الدولي لهزيمة تنظيم داعش، تجسيداً لالتزام المملكة المستمر تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وتصميمها وعزمها القوي والحازم، على مواصلة جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وتطرق مجلس الوزراء إلى نتائج المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي اختتم أعماله أمس الأول في باريس، مجدداً التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، وأن حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة هي الأساس الوحيد لحل الصراع، وهو ما تبنته مبادرة السلام العربية التي حظيت بالتأييد في المجتمع الدولي.

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