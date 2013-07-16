محمودالأول مكرر بالثانويه يتمنى الإتحاق بكلية الطب العسكري

اكد محمود محمد السيد الحديدى الاول مكرر بمجموع 409 على مستوى الجمهوريه بالثانويه العامه انه يتمنى الالتحاق بالطب العسكرى لتحقيق رغبته فى ان يكون ضابط طبيب

واضاف محمود علمت ان الفريق عبد الفتاح السيسي قد قرر انشاء كليه للطب العسكرى اسوه بالفنيه العسكريه.

و كشفت والدته (عزه ناصف) انهاربة منزل .و لديها ثلاثة ابناء وهم (مى ) بالفرقه الرابعه بكلية الطب ومحمودوهو طالب بمدرسة الشهيد محمد جمال عبد الكريم الثانوية والصغرى مها بالصف الثانى الثانوى وان نجلها منذ صغره يرغب فى دراسة الطب.و ختم القران فى سن مبكره.

يذكران محافظة الدقهلية خرج منها الحاصلون على المراكز الاول والرابع والعاشر مكررلأوائل الثانوية العامه.وهم الطالب محمود محمد السيد الحديدى الحاصل على المركز الاول مكرر بمجموع 409 درجه والطالبه مى احمد الهادى عطيه الرابعه مكرر بمجموع 408,5درجه و هما بالقسم العلمى والطالب امجد على محمد المنسي العاشر مكرر بقسم الرياضيات 407,5درجه