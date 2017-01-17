قرغيزستان: «خطأ بشري» يوقع طائرة على قرية ويخلف 37 قتيلاً

قتل 37 شخصا على الأقل بينهم ستة أطفال الاثنين في تحطم طائرة شحن فوق عدد من المساكن بالقرب من مطار بشكيك عاصمة قرغيزستان حيث أعلنت الحكومة أن الحادث نجم عن "خطأ في القيادة" حسب النتائج الاولية للتحقيق. وقال نائب رئيس الوزراء القرغيزستاني محمد كالي ابوالغازييف في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون "حسب النتائج الاولية للتحقيق، وقع الحادث بسبب خطأ في القيادة". وذكرت وزارة الحالات الطارئة في قرغيزستان ان طائرة بوينغ-747 تحطمت فوق قرية داتشا-سو بالقرب من مطار ماناس عند الساعة 7,40 (01,40 ت غ). وصرح متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان "37 شخصا على الاقل قتلوا في تحطم" الطائرة.

وذكرت وزارة الصحة ان معظم الضحايا هم من سكان القرية. واوضحت مصادر طبية ان ستة اطفال واربعة طيارين قتلوا في الحادث.