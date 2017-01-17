أخبار عاجلة

«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

قرغيزستان: «خطأ بشري» يوقع طائرة على قرية ويخلف 37 قتيلاً

Google+ Print
قرغيزستان: «خطأ بشري» يوقع طائرة على قرية ويخلف 37 قتيلاً قرغيزستان: «خطأ بشري» يوقع طائرة على قرية ويخلف 37 قتيلاً

قتل 37 شخصا على الأقل بينهم ستة أطفال الاثنين في تحطم طائرة شحن فوق عدد من المساكن بالقرب من مطار بشكيك عاصمة قرغيزستان حيث أعلنت أن الحادث نجم عن "خطأ في القيادة" حسب النتائج الاولية للتحقيق. وقال نائب رئيس الوزراء القرغيزستاني محمد كالي ابوالغازييف في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون "حسب النتائج الاولية للتحقيق، وقع الحادث بسبب خطأ في القيادة". وذكرت وزارة الحالات الطارئة في قرغيزستان ان طائرة بوينغ-747 تحطمت فوق قرية داتشا-سو بالقرب من مطار ماناس عند الساعة 7,40 (01,40 ت غ). وصرح متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان "37 شخصا على الاقل قتلوا في تحطم" الطائرة.

وذكرت وزارة الصحة ان معظم الضحايا هم من سكان القرية. واوضحت مصادر طبية ان ستة اطفال واربعة طيارين قتلوا في الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي