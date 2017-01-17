ننشر تقرير مديرية الصحة بالوادى الجديد حول حادث كمين النقب الإرهابى

ماهر أبو نور وهيثم البدرى ومحمد جيزة

ينشر "اليوم السابع" تقرير مديرية الصحة بمحافظة الوادى الجديد، حول حادث كمين النقب بالوادى الجديد، والذى وقع مساء أمس وراح ضحيته 8 شهداء وأصيب 4 مجندين.

وأسماء 5 شهداء من شهداء الشرطة، الذين استشهدوا فى حادث كمين النقب الإرهابى، و3 شهداء لم يستدل عليهم حتى الآن:

1 - النقيب/ حازم أسامة

2 – مجند/ خالد ناصر عبد الرحمن (طما - سوهاج).

3 - مجند/ مصطفى على أحمد (القوصية – أسيوط).

4 - مرزق عطا أحمد جاد الرب (أسيوط).

5 - فرد/ عبد السميع فنجرى محمد حماد (ديروط – أسيوط)

حيث شمل المصابين كلا من :

1 - محمد سيد حسن أحمد (طلق نارى بالخصية)

2 - محمد إبراهيم دسوقى

3 - أحمد عبد العزيز أحمد عبادى (إصابة بالقدم)

4 - محمد شاهر أحمد (طلق نارى بالكاحل الأيمن)

كانت مديرية أمن الوادى الجديد، قد تلقت بلاغا بقيام مجموعة إرهابية بمهاجمة كمين النقب على بعد 80 كيلو من مدينة الخارجة، وبتصدى قوات الأمن لهذا الهجوم أسفر عن مقتل 2 من الإرهابيين، كما استشهد 8 من قوة الكمين وإصابة 3 آخرين.