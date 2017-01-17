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محافظ التدريب التقني والمهني يشكر «الرياض»

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محافظ التدريب التقني والمهني يشكر «الرياض» محافظ التدريب التقني والمهني يشكر «الرياض»

قدم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد بن فهد الفهيد، شكره وتقديره لصحيفة "الرياض" على التغطية الإعلامية التي ساهمت في توعية أفراد المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني، من خلال خطابه المقدم لرئيس التحرير المكلف وجاء فيه:

سعادة الأخ الأستاذ فهد بن راشد العبدالكريم

رئيس تحرير صحيفة «الرياض» المكلف وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى رعاية صحيفتكم للمؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن الذي أقامته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض خلال الفترة ١٤-١٦/٣/١٤٣٨هـ.

يسرني أن أبعث لسعادتكم الشكر والتقدير على جهودكم الموفقة.. مشيداً بتغطية صحيفتكم الإعلامية المميزة والتي ساهمت في توعية أفراد المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني ودوره في تأهيل الكوادر الوطنية، بما يحقق أهداف التنمية في بلادنا الغالية.

سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري.

محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

د. أحمد بن فهد الفهيد

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