مدير شرطة المذنب عميداً

قلّد مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب مدير شرطة محافظة المذنب سالم بن عبدالله الشعلان رتبته الجديدة "عميد" بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إليها، بحضور مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن العميد أحمد العضيبي ومدير إدارة الضبط الجنائي العميد جعيدان المطيري.

آل جلالة مقلداً برتبة رائد

آل جلالة برتبة رائد

قلد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد عبدالله بن عايض الحويزي مدير شعبة الحاسب الآلي النقيب محمد بن هصام آل جلالة رتبة رائد بحضور مساعد مدير الإدارة العقيد محمد بن سعيد العسيري، وذلك عقب صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته.

عيسى العسيري

العسيري يتبرع بكليته لوالدهرسم الرقيب عيسى بن محمد العسيري من منسوبي الحرس الوطني لوحة تمثل فيها أروع أشكال البر والإحسان للوالدين، بتبرعه بكليته إلى والده محمد العسيري بمستشفى الملك فهد للحرس الوطني بعد أن عانى كثيراً مع مرض الفشل الكلوي.