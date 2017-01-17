أخبار عاجلة

«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مدير شرطة المذنب عميداً

Google+ Print

قلّد مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب مدير شرطة محافظة المذنب سالم بن عبدالله الشعلان رتبته الجديدة "عميد" بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إليها، بحضور مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن العميد أحمد العضيبي ومدير إدارة الضبط الجنائي العميد جعيدان المطيري.

image 0

آل جلالة مقلداً برتبة رائد

آل جلالة برتبة رائد

قلد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد عبدالله بن عايض الحويزي مدير شعبة الحاسب الآلي النقيب محمد بن هصام آل جلالة رتبة رائد بحضور مساعد مدير الإدارة العقيد محمد بن سعيد العسيري، وذلك عقب صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته.

image 0

عيسى العسيري

العسيري يتبرع بكليته لوالدهرسم الرقيب عيسى بن محمد العسيري من منسوبي الحرس الوطني لوحة تمثل فيها أروع أشكال البر والإحسان للوالدين، بتبرعه بكليته إلى والده محمد العسيري بمستشفى الملك فهد للحرس الوطني بعد أن عانى كثيراً مع مرض الفشل الكلوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية