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الضمان الاجتماعي يوضح إيقاف الإعانة.. والمسن يرفض نقله لدار الرعاية

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الأخصائي الشهري محاولاً إقناعهما بالانتقال لدار المسنين

كشفت المتابعة الأولية للمسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخبر "الرياض" (مسن يلاحق شقيقه الأكبر على الأرصفة لحمايته من البرد) والذي نشر مؤخرا أن سبب إيقاف الضمان الاجتماعي للشقيق الأكبر يعود لوجود رخصتي عمل باسمه استدعت إيقاف الضمان الاجتماعي عنه، ولعدم مراجعته للمكتب استمر إيقاف ضمانه.

فيما عجز المسؤولون بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض عن تقديم الخدمة لهما بعد رفض الشقيق الأكبر نقله لدار الرعاية، ليبقى شقيقه الأكبر مستمرا في ملاحقته حتى إعداد الخبر.

وكان مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض قد وجه الأخصائي خالد النفيعي لدراسة حالة المسن وسبب إيقاف الضمان حيث كشفت المتابعة لحالته أن سبب الإيقاف يعود لوجود رخصتي عمل باسم المستفيد بمنطقة جازان وقد طلب من شقيقه متابعة إساقطها لصرف مستحقاته واستمرارية صرف الضمان له.

من جانب آخر وجه مدير فرع العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض م. طارق معيض الزهراني، مدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنين عبدالله العجلان لدراسة حالة الأخوة ونقلهما لدار الرعاية الاجتماعية والعناية بهم وفور انتقال أخصائي الدار وتقديم الخدمات للأخوة رفض الأكبر منهما الانتقال للدار، مما اضطر شقيقه الأكبر للبقاء معه وملاحقته بالشوارع كما كانا عليه حالهما في السابق.

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قصاصة لما نشرته الرياض عن حالتهما

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