عبقرية الأسمري تقوده للتتويج العالمي

عبدالملك الأسمري

أكد الطالب عبدالملك الأسمري الحاصل على المركز الثالث عالمياً في مسابقة الرياضيات الذهنية، ضمن برنامج "الخوارزمي الصغير"، أن رحلته مع الرياضيات الذهنية بدأت في وقت مبكر، الأمر الذي دفع والديه لرعاية موهبته الحسابية، وتنميتها بشكل كبير، مشيدا بدور أساتذته وقيادة المدرسة، ومركز الملك فيصل للموهوبين على ما بذلوه من جهد معه لتحقيق هذا الإنجاز.

وأشار والد الطالب إلى أنه لاحظ تميز عبدالملك وشقيقه في عدة جوانب، لاسيما الجوانب الحسابية، الأمر الذي دفع الأسرة لتنمية تلك الموهبة، والبحث عن الجهات التي يمكنهم من خلالها الأخذ بأيديهما وفق مسار تعليمي ممنهج، وتم إلحاقهما ببرنامج الخوارزمي الصغير، إضافة إلى التدريب المكثف في المنزل عبر نماذج اختبارات كواجب مدرسي ليقوم بحلها بإشراف مباشر من والدته في المنزل.

بدوره أشاد مدير مكتب التعليم بأبها د. فايز الأسمري، بالنتائج العالمية المشرفة التي حققها الطالب، مؤكدا أن ما تحقق من إنجاز يعد محل فخر واعتزاز لكل سعودي على امتداد خارطة الوطن، مشيدا بالجهود الكبيرة التي دعمت الطالب سواء من البيت أو المدرسة، ومثمنا جهود مركز الأمير فيصل بن خالد للموهوبين التي حققوا من خلالها نتائج عالمية.