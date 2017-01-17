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اختبارات في أطهر قاعة

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اختبارات في أطهر قاعة اختبارات في أطهر قاعة

مع بدء اختبارات الفصل الأول لجميع مدارس التعليم العام والتعليم العالي في المملكة في داخل قاعات الاختبارات في المدارس ومباني الجامعات، حظي طلاب كلية واحدة بإجراء اختبارهم في قاعة تعد أطهر بقاع الأرض وأشرفها، حيث يؤدي طلاب كلية المسجد النبوي في المدينة المنورة اختباراتهم داخل المسجد النبوي الشريف في أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة التي أضفتها عليها روحانية المكان.

وبحسب موقع الكلية الرسمي على تويتر، فقد نشر عبر حسابهم مجموعة من الصور التي تبين الطلاب وهم يؤدون اختباراتهم بإشراف من أساتذتهم في داخل المسجد النبوي الشريف، حيث حظيت الصور بالإعجاب من المتابعين.

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