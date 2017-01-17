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الهليل أستاذا بكرسي الأمير محمد بن نايف لدراسات المناصحة

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الهليل أستاذا بكرسي الأمير محمد بن نايف لدراسات المناصحة الهليل أستاذا بكرسي الأمير محمد بن نايف لدراسات المناصحة

د. عبد العزيز الهليل

صدر قرار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، بتعيين وكيل جامعة الإمام لشؤون الطالبات عضو لجان مناصحة الموقوفين الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الهليل، أستاذًا في كرسي الأمير محمد بن نايف لدراسات مناصحة الموقوفين ورعايتهم.

وعبر الدكتور عبدالعزيز الهليل، عن شكره لمعالي مدير الجامعة على صدور هذا القرار، داعيا الله العلي القدير أن يوفقه مع أعضاء الكرسي لخدمة أهدافه ورسالته التوعوية التي تصب في صالح أمن مجتمعنا وبلادنا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، ومنوها بالرعاية الكريمة والدعم المستمر اللذين يحظى بهما الكرسي من سمو ولي العهد.

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