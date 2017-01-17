مياه دمياط: تراكم مياه الأمطار بالشوارع بسبب إلقاء قمامة بالبالوعات وانسدادها

دمياط - عبده عبد البارى

قال اللواء هشام درة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط لـ"اليوم السابع" إن الشركة قامت بتطهير وتسليك جميع بالوعات تصريف الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة قبل بدء موسم الشتاء.

وأرجع درة عدم عمل البالوعات بكفاءة لانسدادها بسبب قيام المواطنين بكنس الشوارع وإلقاء القمامة والتراب بالبالوعات، ما يؤدى لانسدادها وتراكم مياه الأمطار فى الشوارع.

كما أرجع درة تراكم مياه الأمطار بمحيط البالوعات إلى أخطاء فى عمليات رصف الطرق والشوارع بالأسفلت، حيث لم يتم مراعاة ميل وانحدار المياه باتجاه البالوعات.

يذكر أن أصحاب محلات شارع الشرباصى اشتكوا من تعطل وانسداد بالوعات تصريف الأمطار ما تسبب فى تراكم كميات من مياه الأمطار بالشارع وهو نفس الحال لأهالى مدينة رأس البر وقرية السيالة مركز دمياط.