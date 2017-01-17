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كرة السلة بالأهلى يواجه التأمين وديا

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كرة السلة بالأهلى يواجه التأمين وديا كرة السلة بالأهلى يواجه التأمين وديا

>ياسمين يحيى

يلتقى اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره للتأمين فى مباراة ودية ضمن الاستعداد لانطلاق بطولة دورى السوبر التى تقام فى الفترة من 24 إلى 31 يناير الجارى ، بالإضافة إلى مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر ، على أن يقام اللقاء الودى بصالة الأهلى بالجزيرة .

الأهلى يواجه السكة فى كأس مصر لكرة السلة 

ومن المقرر أن يلتقى فريق كرة سلة الأهلى مع السكة الحديد يوم الجمعة المقبلة ، فى مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر رجال ، على أن يلتقى مع الجزيرة السبت القادم فى نهائى منطقة القاهرة للسلة .

الأهلى يحقق البطولة الأفريقية لكرة السلة 

كان النادى الأهلى قد فاز بلقب البطولة الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخ الأندية المصرية بعد تغلبه على ليبولو الأنجولى فى نهائى البطولة التى أقيمت على صالة عبد الله الفيصل بالجزيرة ، بالإضافة إلى الفوز بلقب دورى المرتبط بعد مباراة فاصلة أمام سبورتنج .

يذكر أن الاتحاد الأفريقى لكرة السلة عرض على الأهلى استضافة البطولة الأفريقية للسيدات والتى تقام نهاية العام الجارى ، بعد نجاح القلعة الحمراء فى تنظيم البطولة الأفريقية للرجال .

 


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