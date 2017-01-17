حى الجمارك ببورسعيد يشن حملة لتمكين مواطن من استلام قطعة أرض بالقابوطى

بورسعيد _ محمد فرج

تمكنت الأجهزة الأمنية ببورسعيد برئاسة اللواء جمال غزال مساعد مدير الأمن بالتنسيق مع السعيد رخا رئيس حى الضواحى من تنفييذ حكم قضائى يقضى بتمكين مواطن من قطعة أرض ببلوك رقم 18 قد خصصت له كأحقيه ضمن مشروع تطوير القابوطى.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والتعديات على الأرض التى تبلغ مساحتها 112 م، واستغلالها كسوق عشوائى لبيع الأسماك من قبل بعض المواطنين، بالإضافة لإزالة فرن لشوى الأسماك بمساحة ٤×٤ وتوفير أماكن بديلة لأصحاب بيع الأسماك.

وقال رئيس حى الضواحى فى تصريحات صحفية بأنه تم تنفيذ الحكم القضائى بعد عدة محاولات لتمكين المواطن من الأرض التى خصصت له بالتراضى بين أطراف النزاع لكنها باءت بالفشل، وتم اللجوء إلى القضاء الذى قضى بتمكين المواطن من قطعه الأرض.

وأضاف رخا بأن الحى انتهى من الإزالة وتم التوقيع على محضر تسليم قطعة الأرض والشروع فى أعمال حفر الأرض بالمعدات تمهيدًا لبدء عملية البناء.