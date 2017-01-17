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حاكم عجمان يستعرض وقنصل تايلاند علاقات التعاون

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حاكم عجمان يستعرض وقنصل تايلاند علاقات التعاون حاكم عجمان يستعرض وقنصل تايلاند علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بالديوان الأميري أمس أنوب بوراناسيت القنصل العام التايلاندي الجديد الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالقنصل العام التايلاندي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط دولة الإمارات وتايلاند، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وسبل توطيدها بين البلدين الصديقين وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة بين الجانبين في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار بين دولة الإمارات وتايلاند.

حضر اللقاء حمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي المدير العام لإدارة التشريفات والضيافة .

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