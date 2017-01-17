انخفاض طفيف أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17-1-2017

سمر العشري

سوف تشهد أسعار الحديد والأسمنت داخل الجمهورية خلال الأيام القادمة ، انخفاض في أسعار مواد البناء بسبب القرض من صندوق النقد الدولي، والذي سيجعل الاقتصاد المصري منتعشا ، حيث أعلنت مصانع حديد التسليح عن قائمة أسعارها الجديدة، إليكم أسعار الحديد والأسمنت .

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء :

الشركة يليه المنتج يتبعه أعلي سعر وأخيراً أقل سعر :

حديد عز عز 10350 جنية 10400 جنية

الدخيلة 10400 جنية 10400 جنية

حديد المصريين المصريين 10100 جنية 10100 جنية

حديد بشاي بشاي 10380 جنية 10380 جنية

الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية

حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية

حديد المراكبي المراكبي 10150 جنية 10150 جنية

حديد الكومي الكومي 10100 جنية 10100 جنية

حديد المعادي المعادي 10050 جنية 10050 جنية

حديد بيانكو بيانكو 10100 جنية 10100 جنية

حديد العشري العشري 10100 جنية 10100 جنية

حديد أكتوبر أكتوبر 10100 جنية 10100 جنية

حديد الجارحي الجارحي 10100 جنية 10100 جنية

حديد الوطنية الوطنية 10150 جنية 10150 جنية

حديد اركو اركو 10100 جنية 10100 جنية

حديد قوطة قوطة 10100 جنية 10100 جنية

حديد سرحان سرحان 10100 جنية 10100 جنية

حديد الجيوشي الجيوشي 10100 جنية 10100 جنية

مصر ستيل مصر ستيل 10100 جنية 10100 جنية

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء :

الشركة يليها المنتج يتبعه أعلي سعر وأخيراً أقل سعر :

الشركة العربيه للأسمنت المسلح 775 جنية 775 جنية

النصر 790 جنية 795 جنية

أسمنت اسيوط المهندس 790 جنية 790 جنية

الفهد 700 جنية 700 جنية

شركة صناعات مواد البناء التعمير 745 جنية 750 جنية

أسمنت أسيك المنيا أسيك 760 جنية 760 جنية

حورس 740 جنية 740 جنية

أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية

الصخرة 735 جنية 740 جنية

أسمنت وادي النيل المصري 750 جنية 755 جنية

لافارج للأسمنت المخصوص 770 جنية 775 جنية

الممتاز 710 جنية 740 جنية

أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 735 جنية 735 جنية

أسمنت العريش العسكري 725 جنية 725 جنية

أسمنت سيناء سيناء 730 جنية 735 جنية

الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنية 750 جنية

السويس للأسمنت السويس 770 جنية 770 جنية

أسمنت بورتلاند طرة طرة 775 جنية 780 جنية

تكنو 720 جنية 725 جنية

أسمنت حلوان حلوان 770 جنية 775 جنية

أسمنت شورى شورى 730 جنية 730 جنية

مصر بني سويف مصر بني سويف 765 جنية 770 جنية

السويدي السويدي 765 جنية 770 جنية

جنوب الوادي جنوب الوادي 750 جنية 755 جنية

أسمنت بنى سويف تايتان 760 جنية 760 جنية

مصر للأسمنت قنا المسله 735 جنية 735 جنية

الإسكندرية للأسمت الماكس 800 جنية 810 جنية

أسمنت العامرية العامريه عاده 840 جنية 840 جنية

البرج 850 جنية 850 جنية

الساحل 850 جنية 850 جنية

شبكةعيونالإخبارية

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