انخفاض طفيف أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17-1-2017

سوف تشهد أسعار الحديد والأسمنت داخل الجمهورية خلال الأيام القادمة ، انخفاض في أسعار مواد البناء بسبب القرض من صندوق النقد الدولي، والذي سيجعل الاقتصاد المصري منتعشا ، حيث أعلنت مصانع حديد التسليح عن قائمة أسعارها الجديدة، إليكم أسعار الحديد والأسمنت .
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء :
الشركة يليه المنتج يتبعه أعلي سعر وأخيراً أقل سعر :
حديد عز عز 10350 جنية 10400 جنية
الدخيلة 10400 جنية 10400 جنية
حديد المصريين المصريين 10100 جنية 10100 جنية
حديد بشاي بشاي 10380 جنية 10380 جنية
الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية
حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية
حديد المراكبي المراكبي 10150 جنية 10150 جنية
حديد الكومي الكومي 10100 جنية 10100 جنية
حديد المعادي المعادي 10050 جنية 10050 جنية
حديد بيانكو بيانكو 10100 جنية 10100 جنية
حديد العشري العشري 10100 جنية 10100 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 10100 جنية 10100 جنية
حديد الجارحي الجارحي 10100 جنية 10100 جنية
حديد الوطنية الوطنية 10150 جنية 10150 جنية
حديد اركو اركو 10100 جنية 10100 جنية
حديد قوطة قوطة 10100 جنية 10100 جنية
حديد سرحان سرحان 10100 جنية 10100 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 10100 جنية 10100 جنية
مصر ستيل مصر ستيل 10100 جنية 10100 جنية
أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء :
الشركة يليها المنتج يتبعه أعلي سعر وأخيراً أقل سعر :
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 775 جنية 775 جنية
النصر 790 جنية 795 جنية
أسمنت اسيوط المهندس 790 جنية 790 جنية
الفهد 700 جنية 700 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 745 جنية 750 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 760 جنية 760 جنية
حورس 740 جنية 740 جنية
أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية
الصخرة 735 جنية 740 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 750 جنية 755 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 770 جنية 775 جنية
الممتاز 710 جنية 740 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 735 جنية 735 جنية
أسمنت العريش العسكري 725 جنية 725 جنية
أسمنت سيناء سيناء 730 جنية 735 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنية 750 جنية
السويس للأسمنت السويس 770 جنية 770 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 775 جنية 780 جنية
تكنو 720 جنية 725 جنية
أسمنت حلوان حلوان 770 جنية 775 جنية
أسمنت شورى شورى 730 جنية 730 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 765 جنية 770 جنية
السويدي السويدي 765 جنية 770 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 750 جنية 755 جنية
أسمنت بنى سويف تايتان 760 جنية 760 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 735 جنية 735 جنية
الإسكندرية للأسمت الماكس 800 جنية 810 جنية
أسمنت العامرية العامريه عاده 840 جنية 840 جنية
البرج 850 جنية 850 جنية
الساحل 850 جنية 850 جنية